Calcio: Figc, ‘Ragazze in Gioco’ e ‘Tutti in Goal’, a Salsomaggiore le finali dei due tornei scolastici

Maggio 23, 2023

Salsomaggiore, 23 mag. – (Adnkronos) – Trentotto istituti, 380 studenti e 76 insegnanti accompagnatori. Da mercoledì 24 a venerdì 26 maggio (con arrivo delle delegazioni da ogni regione d’Italia nella giornata di oggi e rientro nelle sedi sabato 27), Salsomaggiore sarà il teatro delle finali nazionali dei tornei organizzati dal Settore Giovanile e Scolastico della Figc nell’ambito dei progetti “Ragazze in Gioco” e “Tutti in Goal” riservati alle scuole secondarie di I grado, inseriti nel macro-progetto “Valori in Rete”, che la Federazione e il Ministero dell’Istruzione e del Merito portano avanti in tutta Italia per gli studenti e le studentesse degli istituti scolastici di ogni ordine e grado dell’intero territorio italiano.

Progetti che saranno illustrati giovedì 25 maggio alle ore 11 in una conferenza stampa presso la sede del Ministero dell’Istruzione e del Merito. Dopo le fasi di istituto, provinciali e regionali, ecco l’appuntamento più atteso: le finali nazionali, in programma a Salsomaggiore Terme. Cinque giorni di sport, ma anche un momento di aggregazione e di crescita. Un evento che torna a distanza di quattro anni dall’ultima edizione del 2019, prima dello stop a causa della pandemia.

Dalle parole dei docenti emerge tutta l’emozione degli studenti. “Non vediamo l’ora di partecipare a questo evento – spiega il prof. Gualtiero Guenza, dell’Istituto Comprensivo Bagnolini di Villadossola (VB) –. Per molti di questi ragazzi e ragazze (di età compresa tra gli 11 e i 13 anni, ndr) sarà una delle prime esperienze di questo genere, e per questo l’attesa è enorme. Ringraziamo la FIGC per aver portato avanti questi progetti, essenziali tanto dal punto di vista sportivo quanto da quello della crescita personale. Abbiamo utilizzato ore curriculari dedicate allo sport ma anche ad altre attività, con la collaborazione di tutti i docenti dell’istituto. Chi ha lavorato nel progetto ha trovato amicizie e condivisione. Grazie a questo progetto, molte bambine si sono avvicinate al calcio, ma tutti hanno potuto apprendere tutto quello che c’è dietro lo sport. Prima di queste attività, la visione del calciatore era proiettata solo sui campioni della Serie A: ora, invece, i ragazzi sanno che c’è altro”.

Oltre all’aspetto sportivo, infatti, i progetti “Ragazze in Gioco” e “Tutti in Goal” prevedono che ogni istituto debba creare il proprio team, assegnando ad alunni e alunne i ruoli di presidente, team manager, responsabile del tifo, responsabile della comunicazione, allenatore, vice allenatore. Attraverso gli strumenti digitali, i team hanno potuto realizzare video, articoli stampa, cori e coreografie. Se “Ragazze in Gioco” è rivolto alle studentesse, “Tutti in Goal” prevede la formazione di squadre miste composte da 10 giocatori (cinque ragazzi e cinque ragazze), di cui cinque in campo, con la presenza sul campo di almeno 2 ragazze.

“Personalmente avevo già preso parte al progetto, per questo non ho avuto dubbi a proporlo al dirigente scolastico – sottolinea il prof. Roberto Olivieri, dell’Istituto Comprensivo Mazzini Fermi di Avezzano –. La cosa che colpisce quotidianamente è la voglia dei ragazzi, ma soprattutto delle ragazze, di arrivare al campo per gli allenamenti svolti in collaborazione con una scuola calcio del territorio. E ci tengo a ringraziare anche i genitori per il loro contributo, perché è passato il messaggio che questo progetto è davvero importante per la crescita dei loro figli. Ho visto, nelle varie classi, tanta voglia di migliorarsi e di mettersi in gioco e di andare davvero, come recita il nome del progetto, Tutti in Goal”.

La formula Nel torneo del progetto “Ragazze in Gioco”, le 21 scuole qualificate alla fase finale sono state inserite in sette gironi da tre squadre ciascuno. Le prime classificate più la migliore seconda si qualificheranno ai quarti di finale, mentre le altre scuole verranno inserite nei tabelloni per stabilire i piazzamenti dal 9° al 21° posto. Nel torneo del progetto “Tutti in Goal”, invece, le 17 scuole qualificate sono state suddivise in cinque gironi da tre e un girone da due.

Si qualificano ai quarti di finale le vincitrici dei cinque gironi, le due migliori seconde e la vincente del girone da due; anche in questo caso, le scuole che non avranno raggiunto la qualificazione ai quarti dal 1° all’8° posto continueranno a giocare per la graduatoria dal 9° al 17° posto. Il regolamento di entrambi i tornei prevede che tutti i calciatori e le calciatrici iscritte alla gara partecipino al gioco.

Il programma Tutte le partite di mercoledì 24, giovedì 25 e della mattinata di venerdì 26 che si giocheranno al Centro Sportivo C. Francani, mentre le finali sono in programma venerdì alle 15 al Palasport di Salsomaggiore. Giovedì 25, alle 18.30, inoltre, è previsto il “Terzo Tempo”, in viale G. Romagnosi, a cui parteciperanno tutte le scuole protagoniste di queste finali nazionali, mentre nella serata di venerdì 26 – dopo la premiazione, che vedrà la presenza del presidente del Settore Giovanile e Scolastico della Figc, Vito Tisci – si svolgerà la festa di chiusura.