Calcio: Figc, Thiago Pinto e Javier Zanetti docenti ai corsi Bocconi in management

Maggio 12, 2023

Roma, 12 mag. (Adnkronos) – “Il Programma Executive in ‘Management del calcio’, il corso organizzato su iniziativa del Settore Tecnico della Figc in partnership con Sda Bocconi School of Management, si è avvalso questa settimana di due docenti d’eccezione: il general manager della Roma, Thiago Pinto, e il vicepresidente dell’Inter, Javier Zanetti, sono saliti in cattedra negli scorsi giorni per portare agli allievi tutte le loro esperienze e competenze”. Lo scrive la Figc in un comunicato.

“Con le loro testimonianze si sono quindi concluse le lezioni in presenza del secondo modulo di lezione, dedicato a ‘Organizzazione e capitale umano’. ‘Management del calcio’ è un corso di 144 ore suddiviso in quattro moduli e dedicato a formare una figura sempre più richiesta all’interno dei club calcistici di alto livello, ovvero quella di un professionista con ampie competenze tecniche e che al contempo abbia anche capacità da un punto di vista manageriale e amministrativo; una figura, quindi, che possa captare da Settore Tecnico e Sda Bocconi School of Management le loro due anime formative.

A testimoniare queste sfaccettature del mondo calcistico e manageriale, presenti nell’anima del corso, sono gli stessi allievi della ‘classe’ che ieri si è ritrovata per la prima volta. Nomi molto noti per il calcio italiano e che hanno diverse provenienze all’interno del mondo calcistico, a cominciare dai tecnici che quest’anno avevano iniziato la stagione sulle panchine di Cremonese e Spezia, Massimiliano Alvini e Luca Gotti. E poi ancora, il direttore sportivo del Como, Carlalberto Ludi, il ds della Pro Sesto, Christian Botturi, e Pasquale Sensibile, oggi nello staff del Paris Saint Germain. Tra i banchi anche l’ad del Catania – ed ex nazionale australiano – Vincenzo Grella, l’ex giocatore di Fiorentina e Cagliari, Massimo Gobbi, e i segretari generali – rispettivamente di Reggiana e Triestina – Nicola Simonelli e Giuseppe D’Aniello”.

Di seguito, l’elenco completo degli allievi ammessi a seguire le lezioni: Massimiliano Alvini, Christian Botturi, Lorenzo Coccia, Giuseppe D’Aniello, Massimo Erando, Stefano Fancello, Enrico Fasano, Vincenzo Gaudio Pucci, Massimo Gobbi, Luca Gotti, Vincenzo Grella, Giampaolo Grossi, Dario Leiballi, Carlalberto Ludi, Gianmarco Marino, Roberto Massaro, Giovanni Mazzarelli, Alexandre Musa Fay, Agostino Pagliarulo, Alfredo Paolisso, Mattia Recchi, Roberto Ripamonti, Luigi Sangermano, Pasquale Sensibile, Nicola Simonelli, Domenico Vicinanza e Andrea Zangrillo.