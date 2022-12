Calcio: figlie Pelé, ‘non è in fin di vita, ha un’infezione polmonare post-Covid’

Dicembre 5, 2022

San Paolo, 5 dic. – (Adnkronos) – “Circa tre settimane fa ha preso il Covid. È vaccinato, ma a causa dei farmaci antitumorali, della chemioterapia, è fragile e ha avuto un’infezione ai polmoni. Ecco perché è andato in ospedale, a causa dell’infezione polmonare. È grave, perché ha una certa età e sta curando il cancro. È sotto antibiotici e quando si riprenderà tornerà a casa”. Arrivano dalla figlia di Pelé, Kely, notizie confortanti circa la salute della leggenda del calcio brasiliano.

“In ospedale è assistito meglio ma non è in terapia intensiva, è in una stanza normale, quindi non è a rischio aggiunge l’altra figlia di O Rei Flavia-. Essendo una persona con una salute più delicata, è meglio che stia in ospedale. È molto ingiusto dire che è in uno stato terminale, con cure palliative. Non è così. Credici. Più di chiunque altro, non vogliamo che quel momento arrivi. Certo, un giorno accadrà, ma non è adesso, non c’è bisogno di essere allarmati anticipando una situazione che ora non esiste. Non ha dolore da nessuna parte. Questo tipo di cancro non porta dolore. Solo chi ha il cancro alle ossa ha dolore. Ce l’ha nel colon”.