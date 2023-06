Giugno 10, 2023

Istanbul, 10 giu. – (Adnkronos) – Finale di Champions League stregata per il centrocampista del Manchester City Kevin De Bruyne. Così come successo nella finale persa a Lisbona contro il Chelsea nel 2021, il belga è costretto a lasciare il campo al 36′ del primo tempo nella finale con l’Inter in corso di svolgimento a Istanbul, a causa di un problema muscolare ai flessori della coscia destra. Al suo posto in campo Phil Foden.