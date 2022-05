Calcio: Finale Conference League, sold out all’Olimpico e apertura cancelli alle 18,30

Maggio 25, 2022

Roma, 25 mag. (Adnkronos) – Non solo i tanti tifosi giallorossi a Tirana anche lo stadio Olimpico di Roma sarà sold out per seguire la squadra sui maxischermi, come comunicato sui canali ufficiali della Roma è stato infatti raggiunto il tetto delle 50mila presenze per seguire il match tra i giallorossi e il Feyenoord. “Con la mente a Tirana, con il cuore e tutti i sentimenti all’Olimpico, che stasera sarà sold out! Saremo 50 mila allo Stadio! In Albania si gioca la finale di Conference League, Roma-Feyenoord. A Roma si scrive un altro pezzo di storia, con la gente romanista. L’ennesima risposta di amore dei tifosi, in una stagione da protagonisti assoluti sugli spalti. Stavolta, anche se non ci saranno i calciatori che correranno sul prato verde, sarà come vivere una partita qualsiasi della Roma dal vivo”, scrive la Roma. I cancelli dell’Olimpico saranno aperti alle 18:30 ma la Società consiglia di arrivare con almeno 120 minuti di anticipo rispetto all’orario di inizio del match (le 21).