Maggio 7, 2023

Napoli, 7 mag. – (Adnkronos) – Al fischio finale, dopo aver battuto la Fiorentina con gol del capocannoniere Oshimen, i giocatori del Napoli restano in campo e srotolano il tricolore sotto le curve, mentre sugli spalti sventolano le bandiere azzurre. Giro di campo della squadra di Spalletti per l’abbraccio quasi fisico con i tifosi che non smettono di cantare ‘un giorno all’improvviso’ e ‘siamo noi, siamo noi, i campioni siamo noi’.