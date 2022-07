Giugno 30, 2022

Firenze, 30 giu. – (Adnkronos) – La Fiorentina in dirittura d’arrivo per chiudere l’acquisto di Rolando Mandragora. Accordo trovato con la Juventus per il trasferimento a titolo definitivo del 25enne centrocampista, per un totale di circa nove milioni di euro. Il giocatore ha accettato la corta della società viola, nonostante il grande rapporto con Ivan Juric, che lo avrebbe voluto di nuovo con sé al Torino. Mandragora firmerà un contratto quadriennale.