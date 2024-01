Calcio: Fiorentina, ufficiale l’acquisto di Faraoni in prestito dal Verona

Gennaio 13, 2024

Firenze, 13 gen. – (Adnkronos) – Marco Davide Faraoni lascia il Verona per andare alla Fiorentina. A dare l’annuncio ufficiale il club scaligero. “Hellas Verona FC comunica di aver ceduto – in prestito con diritto di riscatto – a ACF Fiorentina il diritto alle prestazioni sportive del difensore Marco Davide Faraoni, fino al 30 giugno 2024. Hellas Verona FC saluta Marco Davide e gli augura il meglio per questa nuova esperienza professionale”.