Calcio: Foggia battuto 3-1, Lecco promosso in Serie B dopo 50 anni

Giugno 18, 2023

Lecco, 18 giu. – (Adnkronos) – Dopo il successo dell’andata in trasferta per 2-1, il Lecco vince anche la finale playoff di ritorno ed è promosso in Serie B dopo 50 anni di attesa. Il Foggia parte forte e trova subito il vantaggio con Bjarkason al 4′, poi spreca il raddoppio con Ogunseye che poco dopo commette fallo da rigore su Bianconi. Lepore dal dischetto fa 1-1 al 34′, nella ripresa Lakti entrato da poco trova il gol del 2-1 al 77′, poi Lepore nel finale,all’88’, firma la sua doppietta personale spegnendo le speranze del Foggia.