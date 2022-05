Maggio 21, 2022

Milano, 21 mag. (Adnkronos) – Per la partita Sassuolo-Milan di domani “la mia offerta per il maxischermo in piazza Città di Lombardia, dove ha sede la Regione, sembra essere caduta nel vuoto. Peccato, la guarderemo da casa!”. Così il presidente della Lombardia, Attilio Fontana, che aveva messo a disposizione la sede della Regione per permettere ai tifosi di vedere la partita decisiva del campionato di serie A.