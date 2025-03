Calcio: fonti Figc, ‘nomina dt non è in programma’**

29 Marzo 2025

Roma, 29 mar. (Adnkronos) – “La Figc non ha in programma di nominare un direttore tecnico”. Lo affermano all’Adnkronos fonti della Figc. “L’attuale assetto con Luciano Spalletti Commissario Tecnico, Maurizio Viscidi Coordinatore delle Nazionali giovanili e Gigi Buffon sempre più coinvolto nel Club Italia offre piena garanzia per noi, per il presente e per il futuro. Siamo contenti del loro lavoro e al momento non è proprio in previsione la nomina di un dt”, proseguono da Via Allegri. Un anno fa era nata l’ipotesi di un direttore tecnico ma “sono cambiate le condizioni”.