Calcio: Francia, giocatore Nizza minaccia buttarsi da ponte su autostrada, trattative in corso

Settembre 29, 2023

Nizza, 29 set. (Adnkronos) – Un giocatore del Nizza, club francese di Ligue 1, minaccia di gettarsi dal viadotto Magnan a Nizza, altro circa 100 metri. Si tratterebbe del centrocampista francese 22enne Alexis Beka Beka, secpondo quanto riportano i media transalpini. Il giocatore si è fermato sulla corsia d’emergenza dell’autostrada A8 e minaccia di lanciarsi nel vuoto. Sul posto sono presenti i servizi di emergenza e la gendarmeria. In questo momento è in corso un tentativo di dissuadere il ragazzo anche con uno psicologo inviato dal club. Il Nizza è allenato dal tecnico italiano Francesco Farioli, ed è attualmente secondo in campionato, a una lunghezza dalla capolista Brest.