Calcio: Fresi, ‘per titolo vedo Milan favorito, Inter ha buttato il campionato’**

Maggio 3, 2022

Roma, 3 mag. – (Adnkronos) – “Da ex sono tifoso dell’Inter ma credo che il titolo quest’anno lo vinca il Milan. Deve fare 7 punti nelle ultime tre partite e penso proprio che li farà, non vedo particolari insidie nel calendario dei rossoneri”. Lo dice all’Adnkronos l’ex difensore dell’Inter Salvatore Fresi in merito alla corsa scudetto tra nerazzurri e rossoneri, con quest’ultimi avanti di due punti a tre giornate dalla fine. “L’Inter, a mio giudizio, è la squadra più forte del campionato e lo scudetto lo ha buttato via -prosegue Fresi- Devo però dare enorme credito al lavoro del mio amico Stefano Pioli, un allenatore spesso sottovalutato ma che in questi anni al Milan ha dimostrato di essere bravissimo. Complimenti anche ai giocatori rossoneri perché sono stati sempre nelle primissime posizioni da agosto dimostrando grande compattezze e continuità di risultati che sta facendo la differenza con le avversarie”.