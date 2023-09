Settembre 22, 2023

Frosinone, 22 set. – (Adnkronos) – “Il Frosinone Calcio comunica che il calciatore Abdoulrahmane Harroui è stato sottoposto ad un intervento chirurgico per risolvere la frattura al quinto metatarso del piede destro. L’operazione è stata eseguita con successo dal Prof. Giuliano Cerulli presso la clinica Villa Fiorita di Perugia”. Così il Frosinone in una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale. Il tempo di recupero per il 25enne marocchino si aggira sui due mesi.