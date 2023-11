Calcio: Furlani, ‘Ibra? Tiene tanto al Milan, vedremo quel che succederà’

Novembre 7, 2023

Milano, 7 nov. – (Adnkronos) – “Zlatan è un grande campione, caro a tutti i milanisti, con lui parliamo da parecchi mesi, vediamo le cose come precedono. Non mi metterei adesso a parlare di ruoli, lui è una gran persona e ci tiene tanto al Milan. Ci siamo parlati, vedremo quello che succederà”. Così l’amministratore delegato del Milan Giorgio Furlani, al microfono di Sky Sport, in merito all’imminente ritorno in rossonero di Zlatan Ibrahimovic.

L’ad rossonero parla a pochi minuti dall’inizio del match di Champions League contro il Psg. “A noi piace la Champions storicamente, è importante fare una bella partita stasera per avere chance di andare avanti, speriamo di farcela. Siamo tutti uniti, si vince insieme e in particolare nei momenti difficili si sta uniti. Cardinale ci preferisce quando vinciamo, speriamo di tornare a farlo”.