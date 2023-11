Calcio: Furlani, ‘non so dare la tempistica ma è un piacere tornare a lavorare con Ibra’

Novembre 10, 2023

Milano, 10 nov. – (Adnkronos) – “Non so dare una tempistica esatta e neanche un ruolo, ma può solo far piacere ad una persona come, nel mio ruolo e come tifoso rossonero, poter tornare a lavorare con Ibra”. Così l’amministratore delegato del Milan Giorgio Furlani in merito all’imminente ritorno di Zlatan Ibrahimovic nel club rossonero. “Ibra, innanzitutto, è stato un grande calciatore, ed è un leader, un personaggio a tutto tondo, non solo del mondo del calcio”, aggiunge l’ad rossonero a radio Serie A, prima di fare un’analisi sul percorso tracciato fino ad ora in campionato e in Europa: il club rossonero è reduce dalla bella vittoria in Champions League contro il Psg, e vuole ripetersi anche in Serie A nella prossima sfida contro il Lecce: “Cerchiamo di non esaltarci troppo nelle vittorie e di non deprimerci nelle sconfitte, ciò che conta è il progetto nel medio-lungo periodo. C’è unità di intenti tra tutti, una vittoria in Champions contro la squadra più ricca d’Europa e una delle più forti, è sicuramente piacevole e importante: spero tracci una linea”.