Calcio: G. Albertini, ‘felice, è tornata la grande Milano’

Maggio 22, 2022

Milano, 22 mag. (Adnkronos) – “Bella serata, solo intaccata in un altro scenario, quello in cui purtroppo è mancata la Ferrari. Sarebbe stata una giornata perfetta”. Così all’Adnkronos l’ex sindaco di Milano, Gabriele Albertini, tifoso milanista, a proposito della vittoria dello Scudetto.

“La prima cosa che mi viene in mente è che l’anno scorso è stato l’Inter e quest’anno il Milan: quindi è tornata la grande Milano. Io non sono un tifoso sfegatato perché come seconda squadra ho sempre tenuto all’Inter. Per me la cosa bella è Milano, la città dell’imprenditoria, dell’economia, del fare, del cuore in mano. Anche in questo campo si sta dimostrando forte”, sottolinea ancora Albertini. “E’ magnifico, un momento davvero bello per la nostra città”.