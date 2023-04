Calcio: Galtier, ‘polemica Mbappé-Psg? Tutto chiarito tra Kylian e la società’

Aprile 7, 2023

Parigi, 7 apr. – (Adnkronos) – L’allenatore del Psg Christophe Galtier ha parlato in conferenza stampa della querelle tra Kylian Mbappé e la società parigina dopo il video pubblicato dal club e che il fuoriclasse non aveva gradito a causa dell’uso, a suo dire, non corretto della propria immagine. “È difficile per me esprimermi. Riguarda Kylian e il club”, ha detto l’allenatore dei parigini. Poi aggiunge: “Kylian stava sorridendo questa mattina, ma ha interrotto la seduta a causa di un fastidio all’anca che non compromette la sua presenza domani. L’equivoco tra lui e il club è chiarito”.

Attraverso una storia pubblicata sul suo profilo Instagram, Mbappé si era scagliato contro il suo club: “Ho appena visto la campagna abbonamenti del club per la stagione 23/24. In nessun momento ero stato informato del tenore dell’intervista con il mio interlocutore. Sembrava una normale intervista invece di una giornata marketing del club. Non sono d’accordo con il video pubblicato. Ecco perché mi batto per i diritti d’immagine individuali. Il Psg è un grande club e una grande famiglia ma soprattutto non è il Kylian Saint-Germain. Cordialmente”.

Il giocatore non conosceva la destinazione d’uso dell’intervista ma soprattutto non ha gradito di essere l’unico giocatore apparso con i tifosi, dipendenti del club e calciatori delle giovanili. Neymar e Messi sono i primi grandi esclusi: probabilmente i dubbi sul loro futuro hanno indotto i dirigenti a questa strategia. Il capitano della nazionale francese però non si è dimostrato d’accordo, alla faccia della “grande famiglia”, il motto con cui è stata lanciata la campagna. Le parole del francese hanno alzato un polverone tale che il Paris Saint Germain ha eliminato da ogni canale il video incriminato. Campagna abbonamenti da rifare: la prossima volta, si spera, avvertendo Mbappé.