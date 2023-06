Calcio: Galtier, Sousa e Garcia, è duello a tre per la panchina del Napoli

Giugno 14, 2023

Napoli, 14 giu. – (Adnkronos) – Si è ristretta a tre la lista del presidente Aurelio De Laurentiis per la panchina del Napoli, secondo Sky Sport. Tre profili che potrebbero fare al caso del club per capacità, statura internazionale e adattabilità al sistema di gioco adattato dalla squadra. Per il giramondo Paulo Sousa non sarebbe certo un problema percorrere gli 80 chilometri che separano Salerno da Napoli, ma la clausola rescissoria presente nel suo contratto può rappresentare un ostacolo insormontabile. I francesi Christophe Galtier e Rudi Garcia sono profili che hanno catturato l’attenzione di De Laurentiis.

L’esperienza al Paris Saint-Germain rappresenta per Galtier il miglior biglietto da visita con cui presentarsi a Napoli, anche se alcuni aspetti spigolosi del suo carattere, così raccontano le cronache parigine, andrebbero approfonditi. Però il buon lavoro fatto a Parigi – e soprattutto al Lille – rappresenta un indiscutibile punto di forza. Per Garcia invece parla il curriculum, la semifinale di Champions con il Lione, la conoscenza del nostro campionato maturata alla guida della Roma, aspetti tenuti in grande considerazione. Elementi che indirizzeranno la scelta. A meno che il presidente non faccia uscire un altro nome dalla lista dei quaranta. Anche se il tempo a disposizione, adesso, comincia a stringere.