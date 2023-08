Agosto 18, 2023

Napoli, 18 ago. – (Adnkronos) – “Dovremo imporre il nostro gioco e vincere, non c’è altro da fare”. Così l’allenatore del Napoli Rudi Garcia in conferenza stampa alla vigilia della trasferta di Frosinone. “Se non riusciremo a comandare il gioco la partita può diventare, loro possono esaltarsi nello scontro fisico e nei duelli. Voglio vedere l’atteggiamento giusto, se è così il risultato sarà positivo”, aggiunge il tecnico francese.