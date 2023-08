Calcio: Garcia, ‘al Napoli giocatori di talento e uomini di qualità, contento del lavoro svolto’

Agosto 18, 2023

Napoli, 18 ago. – (Adnkronos) – “Ho trovato giocatori di talento e uomini di qualità. Oggi so perché hanno vinto lo scudetto, sono uomini perbene e questo è un gruppo che ama lavorare. Ora però devono anche essere aperti perché l’orizzonte non è solo quanto fatto lo scorso anno e devo dire che sono attenti, ascoltano, su tutti i piani: il sistema di gioco, le palle inattive, questioni psicologiche. Sono contento del lavoro svolto”. Lo dice l’allenatore del Napoli Rudi Garcia in conferenza stampa alla vigilia dell’esordio stagionale a Frosinone.