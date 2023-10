Calcio: Garcia, ‘bello affrontare il Real davanti al Maradona tutto esaurito’

Ottobre 2, 2023

Napoli, 2 ott. – (Adnkronos) – “Affrontiamo di uno dei più grandi club del mondo, con un palmares unico. Hanno vinto 5 delle ultime 10 Champions League 14 in totale. Cosa dire di più?”. Così l’allenatore del Napoli Rudi Garcia, al microfono di Sky Sport alla vigilia del match di Champions con il Real Madrid.

“Speriamo di continuare così, facciamo le cose bene, speriamo di fare tanti gol invece di prendere 5 pali come abbiamo fatto in questo inizio di stagione -aggiunge il tecnico francese-. La cosa bellissima sarà il Maradona sold out, il nostro dodicesimo uomo è importantissimo per noi, siamo contenti di giocare la prima gara casalinga in questa Champions League contro il Real Madrid”.