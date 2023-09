Calcio: Garcia, ‘Genoa ottimo e da affrontare con rispetto senza pensare alla Champions’

Settembre 15, 2023

Napoli, 15 set. – (Adnkronos) – “Il Genoa è un’ottima squadra, neo-promossa ok ma una grande società. E’ solida e non ti concede molto. Hanno perso male con la Fiorentina, ma hanno cambiato modulo di gioco e hanno fatto una vittoria con la Lazio e una sconfitta all’ultimo col Torino. Sono una squadra da affrontare seriamente, rispettandola, nel suo stadio è sempre difficile vincere. La parola d’ordine è pensare al campionato, non c’è niente dopo, come se fosse l’ultima del campionato. La squadra non deve avere nient’altro in testa”. Lo dice l’allenatore del Napoli Rudi Garcia in conferenza stampa alla vigilia del match in trasferta con il Genoa.