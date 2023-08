Calcio: Garcia, ‘Kvaratskhelia fuori solo per prudenza’

Agosto 18, 2023

Napoli, 18 ago. – (Adnkronos) – “E’ solo una questione di prudenza”. L’allenatore del Napoli Rudi Garcia spiega così l’assenza di Kvicha Kvaratskhelia per il match di domani a Frosinone. “Ha avuto un trauma, ha saltato un po’ di allenamenti, poi ha giocato 70 minuti l’ultima gara e da quando l’ha fatta – anche se la risonanza di ieri mostra che è tutto normale – sente un fastidio. Dato che non ci fermiamo alla prima di campionato torneremo a lavorare con lui da lunedì/martedì”, aggiunge il tecnico francese in conferenza stampa.