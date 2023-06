Calcio: Garcia, ‘non ho paura di niente, l’anno prossimo ripartiremo da zero’

Giugno 19, 2023

Napoli, 19 giu. – (Adnkronos) – “Io non ho paura di niente, a parte dei problemi di salute come ognuno di noi. Io ho già fatto i complimenti per la stagione scorsa. La cosa che mi interessa è la rosa dei giocatori: la vittoria del campionato deve dare tanta fiducia a loro, ma quando inizieremo la nuova stagione bisognerà ripartire da zero”. Così Rudi Garcia nel corso della conferenza stampa di presentazione da allenatore del Napoli alla reggia di Capodimonte.

“E’ molto difficile arrivare a grandi traguardi senza il collettivo -prosegue Garcia-. I giocatori devono anche dimenticare quello che hanno fatto. Ci sarà tanto lavoro da fare, ma ho visto una squadra, non solo dei singoli, che giocava bene e che soprattutto difendeva bene. La rosa è ampia, c’è anche la panchina per risolvere le partite e questo è importante, ma la cosa che mi ha rassicurato è che il presidente è ambizioso e questo vuol dire che mi darà una squadra per competere. Così potremo continuare a far divertire i tifosi e giocare come piace a me, all’attacco: lasciatemi il tempo di lavorare e quando si partirà, si partirà a bomba”.