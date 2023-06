Calcio: Garcia, ‘non rivoluzionerò tutto ma ci metterò il mio tocco’

Giugno 19, 2023

Napoli, 19 giu. – (Adnkronos) – “Qualsiasi allenatore che si siede sulla panchina del Napoli sa che il compito è arduo, perché quando hai vinto lo scudetto per fare meglio devi ripeterti. Non sarà così semplice. Io arrivo qua e non andrò a rivoluzionare tutto. Vediamo se la squadra somiglia a quella dell’anno scorso, se è così non cambierò tante cose ma andrò anche a mettere il mio tocco”. Così Rudi Garcia nel corso della conferenza stampa di presentazione da allenatore del Napoli alla reggia di Capodimonte.

“Con il 4-3-3 ho vinto a Lille e ho fatto due volte il secondo posto con la Roma, poi sono arrivato in altre squadre in cui ho usato anche altri moduli -aggiunge l’allenatore francese-. Dico questo perché un allenatore si deve adattare alla rosa, sembra che il 4-3-3 vada come i guanti a questa squadra, ma oggi ci sono tanti aspetti che ti fanno pensare che la squadra deve anche sapere cambiare modulo. Io voglio che i miei giocatori abbiano una cultura tattica importante per sorprendere gli avversari. Voglio giocatori intelligenti che possano vincere senza avere solo un piano A”.