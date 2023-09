Calcio: Garcia, ‘Politano verrà a Genova ma non ha i 90′ nelle gambe’

Settembre 15, 2023

Napoli, 15 set. – (Adnkronos) – “Ora ci aspettano 7 partite in 23 giorni, è come una maratona e dobbiamo iniziare bene e avere tutto il gruppo a disposizione. Ho ritrovato ieri tutto i giocatori ma molti erano stanchi per poter fare tutto il lavoro normale. Dobbiamo fare attenzione perché alcuni non hanno recuperato al 100% ma sono contento di non avere infortunati. Politano dovrebbe essere con noi, anche se non ha i 90 minuti nelle gambe, ma dovrebbe esserci dall’inizio o in corsa”. Così l’allenatore del Napoli Rudi Garcia in conferenza stampa alla vigilia del match in trasferta con il Genoa.