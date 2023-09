Calcio: Garcia, ‘primi per possesso palla e tiri ma concretizziamo poco’

Settembre 15, 2023

Napoli, 15 set. – (Adnkronos) – “Siamo primi per possesso palla e tiri in porta. Abbiamo vinto le prime due partite di campionato e non abbiamo sbagliato la terza, abbiamo fatto un ottimo primo tempo, ma dobbiamo migliorare la gestione e quando puoi fare gol devi farli, con efficacia, pure ad inizio ripresa col tiro di Zielinski. Almeno ha preso la porta, il problema delle ultime due è aver preso poco la porta. Quando siamo al meglio dobbiamo segnare e metterci al riparo se la squadra avversaria fa due tiri e subito due gol”. Così l’allenatore del Napoli Rudi Garcia in conferenza stampa alla vigilia del match in trasferta con il Genoa.