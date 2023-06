Calcio: Garcia, ‘sono a Napoli con l’obiettivo di vincere trofei’

Giugno 19, 2023

Napoli, 19 giu. – (Adnkronos) – “Con il presidente ci siamo trovati sulle ambizioni. Quando inizio una competizione gioco per vincere. Il presidente ha messo una barra molto alta, ci sono club in Champions che hanno aspettato 15 anni per vincere anche con uno dei migliori allenatori da sette anni (Manchester City ndr). Il sogno è vincere trofei, io sono qui per questo. Vincere dopo 33 anni è una bellissima cosa, ma io penso che il Napoli sia una squadra che ogni anno deve giocare per la Champions e per vincere in Italia come è accaduto l’anno scorso”. Così Rudi Garcia nel corso della conferenza stampa di presentazione da allenatore del Napoli alla reggia di Capodimonte.