Calcio: Garcia, ‘vogliamo difendere con gli artigli scudetto che abbiamo sul petto’

Settembre 23, 2023

Napoli, 23 set. – (Adnkronos) – “L’ho già detto all’inizio, un club come il Napoli deve essere ogni anno in Champions, dobbiamo finire tra le prime quattro. Poi è chiaro quando sei campione d’Italia, l’ambizione è difendere con gli artigli lo scudetto che abbiamo sul petto. Vediamo, per ora siamo quinti e non ci va bene. Pensiamo solo a domani”. Lo dice l’allenatore del Napoli Rudi Garcia, in conferenza stampa alla vigilia della trasferta contro il Bologna. Il tecnico francese parla poi del modulo di gioco. “Abbiamo come base il 4-3-3, ma con gli stessi 10 di movimento posso usare diversi moduli senza cambiare elementi”.