Calcio: Gareth Bale si ritira, il campione gallese smette a 33 anni

Gennaio 9, 2023

Roma, 9 gen. – (Adnkronos) – Gareth Bale si ritira. L’annuncio arriva dallo stesso 33enne gallese su Instagram. “Dopo attente e ponderate considerazioni, annuncio il mio ritiro immediato dal calcio di club e internazionale. Mi sento incredibilmente fortunato ad aver realizzato il mio sogno di praticare lo sport che amo. Mi ha davvero regalato alcuni dei migliori momenti della mia vita. Il più alto dei massimi in 17 stagioni, che sarà impossibile replicare, qualunque cosa abbia in serbo per me il prossimo capitolo”.