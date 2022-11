Novembre 8, 2022

Bergamo, 8 nov. – (Adnkronos) – “Siamo contenti per Palomino anche se bisogna aspettarlo ancora. È una grande gioia per tutto il periodo che ha passato”. Così l’allenatore dell’Atalanta Gian Piero Gasperini in merito all’assoluzione del difensore nerazzurro José Luis Palomino dalle accuse di doping. “L’ho convocato, mi è sembrato giusto portarlo con noi, per uno spezzone può fare anche comodo”, aggiunge Gasperini in conferenza stampa alla vigilia del match con il Lecce.