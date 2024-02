Calcio: Gasperini, ‘contro il Genoa è stata difficile, il gol subito poteva cambiare il match’

Febbraio 11, 2024

Genova, 11 feb. – (Adnkronos) – “Oggi ci sono state parecchie risposte positive da parte dei miei giocatori anche se il risultato si è ampliato nei minuti di recupero. E’ stato difficile perché il Genoa è una squadra che ha forza ed entusiasmo con un pubblico che le dà ulteriore carica. Il gol subito poteva cambiare la partita, invece il 2-1 di Koopmeiners ci ha aperto degli spazi e la sfida è stata chiusa nel finale ma avevamo avuto occasioni anche prima”. L’allenatore dell’Atalanta Gian Piero Gasperini commenta così la vittoria per 4-1 sul campo del Genoa. “Abbiamo giocato una partita con momenti diversi, abbiamo segnato con De Ketelaere, abbiamo poi avuto occasioni per raddoppiare -prosegue Gasperini in conferenza stampa-. Sono partite queste che cambiano in un attimo. C’è stato un po’ di calo in un campo un po’ pesante, siamo stati bravi con i cambi e siamo stati bravi a difenderci”.