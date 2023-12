Calcio: Gasperini, ‘fatta prestazione di livello ma non siamo riusciti a concretizzare’

Dicembre 23, 2023

Bologna, 23 dic. – (Adnkronos) – “Questo è il calcio, succede. Abbiamo fatto la nostra partita, abbiamo avuto le nostre occasioni ma non siamo riusciti a concretizzare. Abbiamo subito gol come già successo, in queste situazioni dovremmo vincere noi. Cercheremo di lavorarci. Abbiamo fatto un’ottima gara, dobbiamo guardare il lato positivo”. L’allenatore dell’Atalanta Gian Piero Gasperini commenta così la sconfitta per 1-0 contro il Bologna. “Abbiamo fatto una prestazione di livello. Motta? Lavora molto sul possesso palla, alza molto i difensori centrali cercando di creare superiorità. Non è facile giocare contro questo Bologna”, aggiunge Gasperini.