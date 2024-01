Calcio: Gasperini, ‘Milan forte ma puntiamo alla Coppa Italia e vogliamo provarci’

Gennaio 9, 2024

Bergamo, 9 gen. – (Adnkronos) – “Il calcio è uno dei pochi sport dove c’è anche il pareggio ma domani qualcuno dovrà uscire vincitore, non ci sono chance. Dando per improbabile lo Scudetto e le coppe europee, la Coppa Italia è quella più possibile, domani andiamo lì per giocarci questa competizione, ci vogliamo provare”. Così l’allenatore dell’Atalanta, Gian Piero Gasperini, alla vigilia del match dei quarti di finale di Coppa Italia contro il Milan. “In casa è una squadra forte, di assoluto valore -sottolinea il tecnico di Grugliasco-. Sembra aver superato anche il momento di difficoltà, l’attenzione va solo ed esclusivamente alla partita”.