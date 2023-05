Calcio: Gasperini, ‘nel 2° tempo siamo stati surclassati in tutto dalla Salernitana’

Maggio 13, 2023

Salerno, 13 mag. – (Adnkronos) – “L’Atalanta ha fatto un discreto primo tempo, in cui non siamo stati abbastanza pericoloso. Nella ripresa siamo stati surclassati in tutto, prendendo gol alla fine ma essendo a lungo in difficoltà. Non abbiamo motivazioni adeguate alla classifica e di questo mi sento responsabile. In 3 partite, con un po’ di fortuna, dobbiamo trovare un posticino in Europa”. Così l’allenatore dell’Atalanta, Gian Piero Gasperini, dopo la sconfitta per 1-0 a Salerno contro i granata di Paulo Sousa. “Nel primo tempo la squadra ha fatto la sua partita, poi si è sciolta e non è riuscita a capire il momento del campionato e a portare a casa il risultato. La classifica è molto chiara. Abbiamo qualche chance sull’Europa League e sulla Conference. Non so quanto sarà sufficiente il settimo posto”, aggiunge il tecnico di Grugliasco.