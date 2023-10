Calcio: Gasperini, ‘occasione sprecata, l’avevamo ribaltata e c’erano le condizioni per chiuderla’

Ottobre 26, 2023

Graz, 26 ott. – (Adnkronos) – “Siamo riusciti a farci autogol e a regalare un rigore, non siamo riusciti a vincere questa partita che a quel punto si era messa bene. Sì, è un’occasione sprecata per come è andata la partita, poi non è mai facile in Europa perché ci sono squadre protagoniste nel loro campionato”. Così l’allenatore dell’Atalanta, Gian Piero Gasperini, dopo il pari per 2-2 con lo Sturm Graz, nel match valido per il gruppo D di Europa League. “L’avevamo ribaltata, c’erano tutte le condizioni per chiuderla -sottolinea il tecnico di Grugliasco a Sky Sport-. Muriel dal primo minuto? Io ho dei parametri diversi dai vostri, cerco sempre di mettere in campo i giocatori che stanno meglio. Muriel e Lookman hanno una condizione superiore rispetto a Scamacca e De Ketelaere. C’è un patto con Muriel che a volte fa fatica a mantenere, ma nell’ultimo mese sta dando segnali positivi. È già qualche settimana che è in condizione. Deve pensare di essere un giocatore forte, ma deve stare anche bene fisicamente e mentalmente. Quando sta bene è ancora uno dei giocatori più forti”.