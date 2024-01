Calcio: Gassmann, ‘adoravo Mourinho ma ora De Rossi è l’uomo giusto’**

Gennaio 16, 2024

Roma, 15 gen. (Adnkronos) – “Io sono fra quelli che pensano che l’esonero di un allenatore sia sempre sbagliato, anche se le cose vanno molto male, perché ormai quello ha fatto la squadra intorno al suo pensiero di calcio ed è l’unico che può aiutarla”. A dirlo all’Adnkronos è Alessandro Gassmann, noto attore romano e giallorosso, che esprime la sua valutazione sulla decisione a sorpresa della società di esonerare l’allenatore in carica, José Mourinho. “Io adoravo e adoro Mourinho, perché è un allenatore fuori dal comune, un uomo intelligente che ha riportato tanta gente allo stadio, quindi gli dobbiamo tanto oltre ad averci fatto vincere una Coppa”, sottolinea Gassmann.

Il popolare attore romano appare però molto favorevole all’incarico assegnato a Daniele De Rossi come nuovo ct del team giallorosso. “Penso anche, allo stesso tempo, che non ci possa essere uomo migliore di quello che io continuo a chiamare ‘Capitan Futuro’ (uno degli appellativi di Daniele De Rossi, ndr) in questo momento, con tanti infortuni e con una squadra tecnicamente non eccelsa per dare grinta, forza e coraggio, e farla diventare una squadra che ammette i suoi limiti e le sue potenzialità. Penso dunque sia l’uomo giusto visto che è stata fatta una scelta di questo tipo, quindi in bocca al lupo e buon lavoro al mio Capitan Futuro”, conclude Gassmann.

(di Ilaria Floris)