Calcio: Gatti, ‘gioco in Nazionale come giocavo in Promozione, non guardo in faccia nessuno’

Giugno 11, 2022

Wolverhampton, 11 giu. -(Adnkronos) – “Quando entro in campo non guardo in faccia nessuno, giocavo cosi in promozione ora lo faccio in nazionale. Comunque è stata un’emozione stupenda”. Federico Gatti commenta così il suo esordio in Nazionale nella sfida di Nations League pareggiata 0-0 contro l’Inghilterra: “Abbiamo avuto delle occasioni importanti e non abbiamo preso gol -aggiunge Gatti ai microfoni di Rai Sport-. Vivo per questo genere di partite, dobbiamo restare sempre concentrati”. Chi mi ha messo più in difficoltà degli attaccanti inglesi? “Un po’ tutti, sono giocatori fortissimi, ho cercato di fare il massimo”, conclude il 23enne piemontese.