Giugno 27, 2023

Roma, 27 giu. – (Adnkronos) – Il comune di Los Palacios y Villafranca, paese andaluso con meno di 40.000 abitanti, ha riservato un premio speciale a suoi tre illustri concittadini: Gavi, Fabian Ruiz e Jesus Navas, per la vittoria ottenuta in Nations League con la nazionale spagnola. Pomodori. Anzi, casse di pomodori, più precisamente il corrispettivo del loro peso. Questo perché la città è famosa per la sua coltivazione di pomodori in tutta l’Andalusia.