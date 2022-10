Calcio: Gavillucci, ‘Ferrieri Caputi promossa a pieni voti, esordio ottimo’**

Ottobre 3, 2022

Roma, 3 ott. – (Adnkronos) – Direi che merita una promozione a pieni voti, l’esordio è stato di alto livello. Avevo qualche preoccupazione dal punto di vista atletico, invece ha dimostrato di essere in una forma fisica eccellente che le ha permesso di essere sempre nel vivo dell’azione. Ha sempre preso le decisioni giuste sin dai primi minuti e poi la partita si è anche messa bene con il Sassuolo che ha vinto largamente”. L’arbitro Claudio Gavillucci commenta così all’Adnkronos l’esordio in Serie A di Maria Sole Ferrieri Caputi, prima donna a dirigere nel massimo campionato. “Ha ottime basi tecniche e ampi margini di crescita ma per arrivare ad arbitrare big match come Milan-Inter o Juve-Napoli serve ancora qualche anno di esperienza. Sono sicuro che ci arriverà ma non a breve”, aggiunge Gavilucci.