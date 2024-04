Calcio: Germania, Nagelsmann resterà il Ct fino ai Mondiali del 2026

19 Aprile 2024

Monaco di baviera, 19 apr. (Adnkronos) – Il tecnico tedesco Julian Nagelsmann ha rinnovato il suo contratto da ct della Germania, di due anni, fino alla Coppa del Mondo 2026. Lo annuncia la federazione nazionale Dfb. L’ex allenatore del Bayern Monaco è stato nominato lo scorso autunno al posto di Hansi Flick con un contratto fino agli Europei di quest’anno in Germania. Ha guidato la squadra a vittorie impressionanti su Francia e Olanda il mese scorso, ribaltando i modesti risultati precedenti, e la Dfb aveva detto che gli sarebbe piaciuto continuare con lui oltre gli Europei. Nagelsmann in un comunicato della Dfb ha parlato di “una decisione del cuore” e la sua decisione ha anche posto fine alle voci su un suo possibile ritorno al Bayern in estate dopo la partenza del suo successore Thomas Tuchel.