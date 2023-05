Calcio: Giroud, ‘dobbiamo giocare con serenità e voglia di dare il massimo’

Maggio 9, 2023

Milano, 9 mag. – (Adnkronos) – “So come si preparano queste partite, so che c’è tanta pressione e voglia di fare bene e provo ad essere il più naturale possibile e tenere alto l’umore come faccio sempre: quando c’è un evento gigantesco, penso che sia importante provare a non pensarci e stemperare la tensione. Non vogliamo pensare troppo a questa partita importantissima, dobbiamo giocare con serenità e voglia di fare il massimo”. Così l’attaccante del Milan Olivier Giroud, al microfono di Sky Sport, alla vigilia della semifinale d’andata di Champions League.

“Uno dei miei punti di forza è il fatto che voglio sempre spingere e dare il massimo per la squadra -aggiunge Giroud-. La determinazione è la stessa che avevo col Chelsea, anzi ora è addirittura maggiore perché il Milan ha una storia speciale con la Champions e noi vogliamo vincere qualcosa anche quest’anno. Abbiamo parlato con i ragazzi e ci siamo detti che negli ultimi dieci anni ho sempre giocato una finale. Spero che lo farò anche quest’anno”.