Calcio: Giroud, ‘lascio a fine stagione ma il Milan rimarrà nel mio cuore, il mio futuro è in Mls’

13 Maggio 2024

Milano, 13 mag. – (Adnkronos) – “Sono qua per dirvi che giocherò le due mie ultime partite al Milan. Io continuerò la mia carriera, ma in MLS. Sono molto molto orgoglioso di tutto quello che ho fatto nel Milan, in questi tre anni. È il momento giusto per dirlo. La mia storia con il Milan finisce quest’anno, ma comunque il Milan rimarrà per sempre nel mio cuore”. Così al microfono di Milan Tv, Olivier Giroud annuncia l’addio al club rossonero dopo 3 stagione.