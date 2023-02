Calcio: Giroud stende il Torino, il Milan torna alla vittoria e sale al 3° posto

Febbraio 10, 2023

Milano, 10 feb. – (Adnkronos) – Il Milan torna alla vittoria dopo oltre un mese battendo il Torino a San Siro grazie a un colpo di testa di Giroud al 17′ della ripresa. Nel primo tempo meglio i granata, che vanno vicini al vantaggio con Sanabria; i rossoneri crescono nella ripresa, sfiorano il gol con Leao e Giroud (bravo Milinkovic-Savic a chiudere in entrambi i casi) e infine lo trovano proprio con il francese, su cross di Theo Hernandez, che poi si divora il raddoppio. La squadra di Pioli sale momentaneamente al terzo posto in classifica con 41 punti, a -2 dall’Inter, mentre i granata restano fermi a quota 30, in settima piazza.

La partita si apre con il minuto di silenzio per le vittime del terremoto in Turchia e Siria, sotto lo sguardo attento di Ibrahimovic, tornato in panchina dopo mesi. Primo tempo di grande sofferenza per i padroni di casa, con il Toro che di fatto gestisce la partita. La prima occasione è per Miranchuk che da buona posizione fuori area calcia forte ma alto.

Al 18′ ancora gli ospiti pericolosi con Sanabria che viene lasciato tutto solo al limite e che tira verso la porta di Tatarusanu con la palla che finisce fuori di pochissimo. Il Milan si affida alle folate di Leao che però non è mai stato capace di creare reali pericoli alla retroguardia avversaria. Theo Hernandez riesce a liberarsi al tiro in un paio di occasioni, ma in entrambe manda il pallone in curva.

La ripresa si apre con un Milan decisamente più in palla, soprattutto sulla fascia sinistra che vede padroneggiare Theo Hernandez. Anche Giroud sembra un altro rispetto a quello del primo tempo e al 54′ invita bene Leao al tiro ma il portoghese calcia addosso a Milinkovic-Savic. Il Toro risponde con Singo che impegna Tatarusanu con una parata in due tempi. Stessi discorso poco dopo per Milinkovic, costretto alla parata in due riprese dopo l’errore della difesa e il tiro ravvicinato di Giroud.

Sanabria risponde calciando di poco fuori al 58′ e poco dopo arriva il gol partita. L’ennesima infilata sulla sinistra da parte di Theo porta il capitano a crossare perfettamente al centro dell’area dove Giroud segna con un gran colpo di testa. A questo punto, nonostante il Torino continui a tenere bene il campo, il Milan ha spazio anche in contropiede e al 76′ va vicinissimo al raddoppio con la folata offensiva di Kalulu che termina con un assist d’esterno per il solito Theo che si mangia un rigore in movimento calciando fuori.

Il Torino non molla ma ha lo stesso problema di tutto il match: non ha un terminale offensivo capace di mettere in difficoltà la retroguardia rossonera che può controllare fino al triplice fischio finale.