Calcio: Giuntoli, ‘cerco di realizzare quanto fatto di straordinario, poi penserò al futuro’

Maggio 7, 2023

Napoli, 7 mag. – (Adnkronos) – “Sono molto felice. C’è un insieme di momenti che sono indescrivibili che mi porterò dietro con me. In questo momento sto cercando di realizzare quello che di straordinario che abbiamo fatto. Poi con calma penseremo al futuro”. Lo dice il direttore sportivo del Napoli Cristiano Giuntoli, al microfono di Dazn, prima del match con la Fiorentina. “Io da otto anni che sono qua sento parlare sempre di aprire un ciclo. Abbiamo cambiato tanti calciatori e la squadra è rimasta competitiva. Io fossi un tifoso non sarei preoccupato con De Laurentiis presidente”, conclude Giuntoli.