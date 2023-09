Calcio: Giuntoli, ‘fatto un mercato sostenibile, vogliamo tornare in Champions’

Settembre 3, 2023

Empoli, 3 set. – (Adnkronos) – “Abbiamo fatto due operazioni importanti con due giovani, abbiamo recuperato la condizione di Chiesa e Vlahovic, abbiamo portato in prima squadra Hujisen e Yildiz, Nicolussi Caviglia è rientrato dai prestiti. Stiamo cercando di raccogliere risorse dall’ottimo lavoro dei giovani, la politica è questa. Il giusto equilibrio tra sostenibilità e qualità della squadra. Ci vuole tempo, ma siamo fiduciosi: siamo un blocco unito tra società, giocatori e proprietà. Siamo la Juventus”. Così il Football Director della Juventus Cristiano Giuntoli, ai microfoni di Sky Sport a pochi minuti dal match con l’Empoli. “Molte volte la sostenibilità può andare d’accordo con la qualità -sottolinea l’ex ds del Napoli-. Abbiamo una rosa molto valida, siamo molto sereni di poter far bene. La sostenibilità è molto importante perché darà serenità al futuro del club. Stiamo facendo un grande lavoro, cerchiamo di fare il massimo di quello che possiamo fare”. “Vogliamo tornare in Champions League, ma non ci poniamo limiti. L’obiettivo è questo, non possiamo fare voli pindarici. Ce la lotteremo, facendo del nostro massimo”, conclude Giuntoli.