Calcio: Giuntoli, ‘Kean ha tante richieste, anche se dovesse partire il nostro mercato è chiuso’

Gennaio 19, 2024

Dubai, 19 gen. – (Adnkronos) – “È un ragazzo che ha tante richieste, stiamo valutando il da farsi con il suo agente per il suo bene e per il bene nostro. Anche dovesse partire, il nostro mercato è chiuso. Siamo molto contenti di ciò che stiamo facendo, abbiamo conquistato 49 punti in 20 partite e dobbiamo solo continuare così”. Lo dice il football director della Juventus Cristiano Giuntoli, al microfono di Sky Sport, a margine dei Globe Soccer Awards di Dubai.