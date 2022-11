Novembre 17, 2022

Dubai, 17 nov. – (Adnkronos) – Il tecnico del Real Madrid Carlo Ancelotti vince il premio come Miglior Allenatore ai Globe Soccer Awards di Dubai. “E’ un onore, è la seconda volta per me dopo il 2014 quando vincemmo la Decima -ricorda l’allenatore emiliano-. E’ stata una stagione fantastica, incredibile e indimenticabile, con partite fantastiche, difficili, e siamo riusciti a non mollare mai e lottare fino all’ultimo. Abbiamo meritato di vincere, vorrei ringraziare tutti per il premio”.