Gennaio 30, 2023

Roma, 30 gen (Adnkronos) – “Le plusvalenze si fanno in due: ciò vale in Italia e all’estero ma non vale per la #juventus che secondo la Corte d’Appello #FIGC avrebbe fatto tutto da sola. Quindi la Juve deve pagare per un “sistema” che sistema non è, dato che c’è un solo attore. Perché? Perché sì. #sofismi”. Lo scrive su Twitter l’europarlamentare di Renew Europe Sandro Gozi.